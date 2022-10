Historische derde ambtstermijn voor Chinese president Xi

De Chinese president Xi Jinping is benoemd voor zijn derde ambtstermijn als leider van de regerende Communistische Partij. Daarmee is duidelijk geworden dat hij nog zeker vijf jaar president blijft. Dat is nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen en is mogelijk gemaakt door het afschaffen in 2018 van de limiet van twee termijnen voor het Chinese presidentschap.

Dat er geen limiet meer staat op het aantal termijnen is te danken aan Xi zelf. Hij heeft de grondwet gewijzigd, waardoor het mogelijk werd dat hij nog eens vijf jaar als secretaris-generaal aan de macht kon zijn. Continuïteit belangrijk En precies dat, is nu ook gebeurd. Het twintigste partijcongres van de Chinese Communistische Partij, waarin circa 2300 gedelegeerden een week lang achter gesloten deuren spraken over wie leiding gaat geven aan China, werd gisteren afgesloten. "Durf te vechten voor de overwinning, werk hard om vooruit te komen", hield de onbetwiste leider van China Xi zijn partijgenoten voor. Xi wil graag aanblijven als leider van China, omdat hij vindt dat China zich in een roerige wereld staande moet houden. Dat kan volgens hem het beste met continuïteit. Daarnaast zijn er enkele doelen die Xi heeft gesteld, die hij koste wat kost wil bereiken. Bijvoorbeeld: de kwestie Taiwan. Dit eiland is in feite onafhankelijk, maar Xi vindt dat het Chinees is. Volgens Xi kan dit probleem 'niet eeuwig doorgeschoven worden op volgende generaties'. Bekijk ook: dit betekent de herbenoeming van Xi voor ons Bekijk deze video op RTL XL De Chinese leider Xi Jinping blijft: wat betekent dat voor ons? Of ook alle Chinezen blij zijn met het derde ambtstermijn van Xi valt moeilijk te zeggen. Onafhankelijke opiniepeilingen zijn onmogelijk in China, waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden hoe populair een leider is. Maar uit uitspraken die Chinezen doen in de media, in wetenschappelijke publicaties of op sociale media blijkt dat Xi vooral fans heeft onder het nationalistische deel van de bevolking. Zij vinden bijvoorbeeld dat China een vuist moet maken tegen Amerika. Toekomst De komende vijf jaar kunnen we een aantal dingen van Xi verwachten, zegt China-correspondent Roland Smid. "In plaats van proberen economisch te groeien, moet China 'ontwikkelen'. Dat wil zeggen dat de jaren van belachelijk snelle groei voorbij zijn. Tevens vindt Xi het van groot belang dat China coronavrij blijft." "Velen hadden juist gehoopt dat op het congres enige versoepeling zou worden aangekondigd. Vooral omdat de Chinese economie zwaar te lijden heeft onder de lockdowns en quarantaines. Maar Xi wil van versoepeling niets weten. Het tekent zijn leiderschap: regeren met de harde hand, of de bevolking het nou leuk vindt of niet." Lees ook: Derde termijn voor Xi Jinping: wat betekent het voor China en de wereld?