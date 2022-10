Peuterleidsters in VS vervolgd omdat ze kinderen lieten schrikken met eng masker

De eigenaar van het kinderdagverblijf wordt niet aangeklaagd. Ze heeft gezegd dat minstens vier van de medewerkers zijn ontslagen nadat de video aan het licht was gekomen. Een vijfde vrouw wordt vervolgd omdat ze het incident niet had gemeld.

De video's, een gefilmd in september en een andere deze maand, werden op sociale media geplaatst. Ze laten kinderverzorgsters zien in Hamilton, in het noordoosten van Mississippi, die een Halloweenmasker dragen dat lijkt op het masker uit de film Scream.

Zo'n masker ziet er zo uit: