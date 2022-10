Republikeinen willen steun Oekraïne beperken: 'Ze hebben geen idee'

Daar bovenop heeft het land vele miljarden aan humanitaire hulp van de VS ontvangen. "Ze zeiden dat als ze winnen, ze waarschijnlijk Oekraïne niet blijven financieren", zei Biden tijdens een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij in de staat Pennsylvania.

'Ze hebben geen idee'

"Deze mensen snappen het niet. Het is een stuk groter dan Oekraïne. Het is Oost-Europa. Het is de NAVO. We hebben het over echte, serieuze gevolgen." En: "Ze hebben geen idee van de Amerikaanse buitenlandse politiek."