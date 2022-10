Iran over vermiste topklimster die sportte zonder hoofddoek: 'Onderweg naar huis'

De Iraanse sportklimster Elnaz Rekabi, die afgelopen weekeinde bij de Aziatische kampioenschappen in Seoul zonder hoofddoek in actie kwam, is volgens Iran weer op weg naar huis. De Iraanse ambassade in de Zuid-Koreaanse hoofdstad laat weten dat Rekabi samen met de andere leden van de ploeg op het vliegtuig terug naar Iran is gestapt.

"De ambassade ontkent heel stellig al het nepnieuws en de desinformatie met betrekking tot mevrouw Rekabi", staat in het bericht op Twitter. Gevangen genomen Vrienden van de 33-jarige Iraanse hadden gisteren aan de BBC laten weten dat ze geen contact meer met haar konden krijgen. Ze zijn bezorgd om haar veiligheid. Volgens de BBC bestaat de vrees dat de sportklimster bij terugkeer in Iran direct gevangen wordt genomen. Gevreesd wordt dat Rekabi bij aankomst naar de beruchte Evin-gevangenis wordt overgebracht. Dat schrijft de Iraanse-Engelse nieuwssite IranWire. "Ze wordt daar na aankomst onmiddellijk naartoe overgebracht." De Evin-gevangenis is berucht en gevreesd, een plek waar je echt niet wilt zijn. Gevangenen worden er gemarteld en komen er getekend voor het leven uit. Afgelopen weekend woedde er een grote brand, die gedetineerden zelf zouden hebben aangestoken. Volgens de Iraanse autoriteiten zijn hierbij vier gevangenen overleden die gestikt zijn in de rook van de brand. Strenge wetten De sportklimster overtrad in Seoul de strenge Iraanse wetten voor vrouwelijke sporters door niet de verplichte hidjab te dragen, maar alleen een hoofdband. Iraanse vrouwen moeten hun haren in het openbaar bedekken met een hoofddoek, ook bij sportwedstrijden. Lees ook: Iraanse topklimster spoorloos, dag na 'historisch' optreden zonder hoofddoek In Iran zijn in de afgelopen weken grote protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiecel. Zij werd door de Iraanse zedenpolitie opgepakt omdat zij haar hoofd niet voldoende bedekt zou hebben. De actie van Rekabi werd 'een ongelooflijk moment voor Iraniërs' genoemd.