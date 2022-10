Gevangenenruil met alleen vrouwen: 108 Oekraïners weer vrij

De ruil van vandaag was al aangekondigd door Denis Poesjilin, een hooggeplaatste Russische militair in de Oekraïense regio Donetsk. Hij zei toen dat het om in totaal 220 gevangenen ging, van wie de helft naar de Oekraïense autoriteiten zou gaan.

Poesjilin bevestigde na Oekraïne dat de ruil had plaatsgevonden en zei dat twee personen in Rusland wilden blijven. Donetsk is een van de vier regio's die recent door Rusland zijn geannexeerd.