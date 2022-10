Parijs in de ban van overleden meisje in koffer: zes aanhoudingen

De politie startte een groot onderzoek naar de daders en vond al snel sporen van een ontvoering terug. Er werden diezelfde nacht nog vier mensen aangehouden, die in de buurt van het gebouw waren gezien. Later werden nog twee mensen gearresteerd, onder wie een jonge vrouw. Zij wordt in Franse media nu bestempeld als de hoofdverdachte, voornamelijk omdat ze op bewakingscamera's te zien zou zijn met de koffer.

'Afschuwelijk verhaal'

Het is nog compleet onduidelijk waarom Lola is vermoord. Le Parisien sprak met een vriend van de familie die namens hen het woord voert: "We weten niets", zei hij. Een buurman voegde toe: "De vader weet ook niets, dit is een afschuwelijk verhaal."

De politie houdt rekening met allerlei scenario's. De Franse krant Le Journal du dimanche schrijft dat één daarvan orgaanhandel is.