Vermoedelijke seriemoordenaar opgepakt in VS: 'Hij was op een nieuwe missie'

Het gaat om de 43-jarige Wesley Brownlee. Tijdens een persconferentie verklaarde de politie van Stockton, de stad waar vijf van de zes slachtoffers werden doodgeschoten, dat Brownlee 'op jacht was' naar meer slachtoffers toen hij kon worden aangehouden. "Hij was op een nieuwe missie", aldus politiechef Stanley McFadden.

"We weten zeker dat we een nieuwe moord hiermee voorkomen hebben."

Overeenkomsten bij alle moorden

Vijf slachtoffers vielen dus in Stockton. Ze werden gedood tussen 8 juli en 27 september. Het andere slachtoffer werd al in april 2021 gedood in Oakland. Alle moorden vertoonden volgens de politie overeenkomsten: zo waren de slachtoffers allemaal alleen en werden ze 's nachts of in de vroege ochtenduren vermoord.