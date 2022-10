Zeker 25 doden door tropische storm Julia in Centraal-Amerika

Zeker 25 mensen zijn tot nu toe om het leven gekomen door de tropische storm Julia die sinds dit weekend over Centraal-Amerika trekt. De meeste slachtoffers vielen in El Salvador en Guatemala. In El Salvador hebben de autoriteiten tien doden gerapporteerd, onder wie vijf soldaten die bij een reddingsactie betrokken waren. Meer dan duizend mensen werden geëvacueerd.

In Guatemala kwamen sinds zondag zeker acht mensen om het leven en zeven anderen raakten gewond. Onder de doden waren vijf leden uit één gezin die door een aardverschuiving onder het puin van hun woning belandden. Schuilplaats In Honduras vielen vijf doden, onder wie een 4-jarige jongen die in een boot zat die omsloeg bij de grens met Nicaragua. In dat land moesten zo'n 9200 mensen een schuilplaats zoeken. Lees ook: Hele straten in Venezuela 'weggevaagd' door aardverschuiving na stortregen De lokale autoriteiten in Panama zeggen dat zeker twee mensen om het leven zijn gekomen als gevolg van hevige regenval. Ongeveer 300 inwoners van het grensgebied met buurland Costa Rica moesten hun woningen ontvluchten. Kust Nicaragua De tropische storm kwam zondag aan land bij de kust van Nicaragua aan de Caribische Zee. Ongeveer een miljoen mensen kwamen daar zonder stroom te zitten en door hevige regenval en overstromingen moesten ruim 13.000 huishoudens evacueren. Inmiddels is de storm uitgeraasd, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC). Het NHC waarschuwt dat er nog steeds levensbedreigende situaties kunnen ontstaan aan de kusten van El Salvador en Guatemala. Ook kan hevige regenval in die landen nog steeds voor overstromingen zorgen.