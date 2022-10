Experts over rakettenregen: 'Russen met rug tegen de muur'

De aanvallen volgen op de zeer zware explosie op de brug tussen de Krim en Rusland. Door deze explosie en daaropvolgende brand op de brug die de Krim met het Russische vasteland verbindt, zijn zeker drie doden gevallen. De brand zou zijn veroorzaakt door een bom die in een vrachtwagen ontplofte. Hierdoor vlogen zeven benzinetanks in een treinstel op de naastgelegen spoorweg in brand.

Volgens Rusland is de explosie het werk van de Oekraïense geheime dienst. De aanvallen van vanochtend zijn, zo heeft Poetin vanochtend verklaard, dan ook een vergeldingsactie. We beantwoorden vijf vragen over de gewelddadige aanvallen van Rusland op Oekraïne.

1. De aanvallen van vandaag dus een vergeldingsactie: hoe zit dat?

"Dit is de wraakactie die te verwachten was nadat er sabotage heeft plaatsgevonden op de Krimbrug, een militaire reactie", vertelt Ten Broeke. "Overigens is de Krimbrug een legitiem militair doel voor Oekraïne. Maar Poetin noemt het een burgerdoel. Echter, wat hij nu zelf doet is burgerdoelen aanvallen."