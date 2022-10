Iraanse staatsomroep korte tijd gehackt door demonstranten

Bij de afbeelding stonden teksten als: 'Doe mee en stap op', en ook: 'Het bloed van onze jongeren druipt van je poten af'. Daarnaast was het vizier van een geweer op het hoofd van Khamenei gericht.

Foto van Amini in beeld

Naast de foto van Khamenei verschenen ook de foto's van vrouwen die tijdens de massale demonstraties in het land zijn vermoord. Ook kwam de foto van Masha Amini (22) in beeld, die overleed nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg. Door haar dood ontstonden de demonstraties in het land, die alleen maar heviger worden. Mensen hebben genoeg van de regering en het beleid van onderdrukking van vrouwen.