Dodental na aanval Zaporizja loopt op: 17 mensen omgekomen

De raketaanvallen vonden plaats nadat eerder de brug tussen de Krim en Rusland in brand stond.

Over de oorzaak van die brand is nog altijd veel onduidelijk. Rusland zegt dat een bom in een vrachtwagen is afgegaan. Volgens Rusland vlogen hierdoor zeven benzinetanks in een treinstel op de naastgelegen spoorweg in brand.

'Poetin brug zelf geopend'

Rusland-correspondent Eva Hartog vertelde eerder dat alles erop wijst dat het om een aanval van Oekraïense kant gaat. En als dat zo is, is het volgens Hartog een belangrijke symbolische overwinning 'in het hart van Poetins belangrijkste project'. "Dat begon in 2014, met de annexatie van de Krim. Hij heeft de brug zelf geopend en daarmee een fysieke link gelegd tussen Rusland en de Krim."