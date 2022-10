Satellietfoto's tonen schade Krimbrug, Rusland doet onderzoek

Eén deel van de brug richting de Krim is verwoest. Het wegdeel ligt in het water en het zal even duren voor deze weer in gebruik kan worden genomen. Het andere deel is zwartgeblakerd, maar daar rijden al wel weer auto's overheen. Satellietbeelden laten de schade duidelijk zien.

Door de explosie en daaropvolgende brand op de brug die de Krim met het Russische vasteland verbindt, zijn zeker drie doden gevallen, meldt Rusland. De brand zou zijn veroorzaakt door een bom die in een vrachtwagen ontplofte. Hierdoor vlogen zeven benzinetanks in een treinstel op de naastgelegen spoorweg in brand. De brand was al van ver te zien, aan de rechterkant van de foto is de rookontwikkeling te zien: De Krimbrug van boven gezien. © Maxar Van dichterbij is de schade nog veel duidelijker te zien. Het wegdeel is door de klap bezweken en in het water gevallen. Het wegdeel in het water. © Maxar Op de brug zelf ontstond op het moment van de explosie een enorme vuurbal, die ervoor zorgde dat de naastliggende trein vlam vatte. Op het treindeel ontstond vervolgens een enorme brand. Bekijk deze video op RTL XL Het moment van de explosie is gefilmd. De trein in brand. © AFP Of Oekraïne de aanslag heeft uitgevoerd, zal waarschijnlijk onduidelijk blijven. Oekraïne zelf zegt dat de Russen erachter zitten en dat het zou komen door een interne machtsstrijd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een betere beveiliging van de belangrijke Krimbrug bevolen. Ook de leidingen en installaties die de Krim van aardgas en stroom voorzien, moeten beter worden bewaakt. De Russische veiligheidsdienst FSB wordt verantwoordelijk voor de versterkte veiligheidsmaatregelen. 'Goed voorbereid' Voormalig Commandant der Strijdkrachten Mart de Kruif zei gisteren dat de aanval 'extreem goed en langdurige voorbeid' moet zijn geweest. "Zo ver van het front hebben we dit soort aanslagen nog niet gezien. Wel wat aanvallen rond de Donbas op bijvoorbeeld opslagplaatsen van Russische munitie, maar dit is echt veel verder. Dit is echt van een andere orde." Bijzonder, én belangrijk. "Belangrijk omdat veel aanvoer richting Cherson voor de oorlog via deze route gaat. De brug zal deels nog bruikbaar zijn maar het is zeker hinderlijk." Lees ook: Aanval op Krimbrug is gênant voor Rusland: 'Extreem goed voorbereid' Schade onderzoeken Russische duikers gaan vandaag de schade onderzoeken. De Russische vicepremier Marat Choesnoellin heeft aan persbureaus in het land laten weten dat het onderzoek aan het einde van de dag wordt afgerond. De Russische gouverneur Sergej Aksjonov van de Krim laat verslaggevers weten dat 'de situatie beheersbaar is'. "Het is onaangenaam, maar niet dodelijk. Natuurlijk zijn er emoties getriggerd en is er een gezond verlangen om wraak te nemen." Volgens hem is er op het eiland brandstof voor een maand en voor meer dan twee maanden aan voedsel aanwezig.