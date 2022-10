Poetin eist betere beveiliging Krimbrug na explosie

Volgens experts is het in ieder een klap in het gezicht voor Poetin, in de achtste maand van de bloedige Russische invasie in Oekraïne en acht jaar na de inname van de Krim.

Niet beslissend

De eis van Poetin werd eerder op de dag al voorspeld door voormalig Commandant der Strijdkrachten Mart de Kruif. Hij zei tegen RTL Nieuws dat de aanslag niet beslissend is, maar wel hinderlijk.

Zo zag het er vanochtend uit bij De Krim: