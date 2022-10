Aanval op Krimbrug is gênant voor Rusland: 'Extreem goed voorbereid'

Maar de vraag is wat er nu gaat gebeuren. Het is wachten op een antwoord van Rusland. Correspondent Olaf Koens noemt het logistiek, militair, strategisch en moreel gezien een 'enorme overwinning voor Oekraïne'. "De vraag is of dit het begin van het einde is, of het einde van het begin."

'Dit is gigantisch'

Wat in ieder geval gezegd kan worden is dat deze slag een grote is voor Oekraïne. Rusland- en Europadeskundige Marit de Roij zegt: "Onderschat het belang hiervan niet, dit is gigantisch."