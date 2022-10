Oekraïne: 'Russen die zich meteen overgeven worden goed behandeld'

In Rusland ontstond de afgelopen weken grote onrust over de mobilisatie van burgers om mee te vechten in Oekraïne. De oorlog verloopt daar zeer moeizaam voor het Kremlin, dat het leger wil versterken met honderdduizenden extra soldaten.

Hoeveel Russen zijn gevlucht?

Veel Russische mannen voelen er niets voor om te gaan vechten in het bloedige conflict tegen de Oekraïners en zijn naar het buitenland gevlucht. Dat is onder meer te zien in onderstaande video. Correspondent Eva Hartog ving Russen op bij de grens met Georgië.