Paaseilandbeelden onherstelbaar beschadigd door brand

Burgemeester Pedro Edmunds noemde zijn eiland eerder dit jaar nog het 'grootste openluchtmuseum ter wereld'. Het is onduidelijk hoeveel beelden daar nu zijn getroffen door de natuurbrand, die maandag uitbrak.

3000 kilometer van Chili

Experts moeten nog in kaart brengen hoe groot de schade is. Het gebied rond de vulkaankrater Rano Raraku is voor zover bekend het zwaarst getroffen.