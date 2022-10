Vlucht voor mobilisatie: twee Russen met bootje naar Alaska

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid laat weten dat de twee Russen zijn gearresteerd en dat hun visumaanvraag momenteel wordt beoordeeld. De Republikeinse senator Dan Sullivan zegt dat 'de aankomst van het tweetal laat zien dat Russen niet in Poetins oorlog tegen Oekraïne willen vechten'.

Onduidelijk of ze mogen blijven

Volgens Sullivan is het nog niet duidelijk of de twee in de Verenigde Staten mogen blijven. Hij vraagt de Amerikaanse douane samen met de kustwacht 'een plan klaar te hebben' voor het geval meer Russen via de Beringstraat naar Alaska proberen te vluchten.

De dagen na de aankondiging van de mobilisatie zijn er al vele Russen gevlucht naar buurlanden. Correspondent Eva Hartog ving ze op bij de grens naar Georgië: