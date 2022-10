Biden: 'Nucleaire dreiging terug op niveau Koude Oorlog'

Dat onderschrijft Mart de Kruif in het artikel van 22 september. "Wat mij zorgen baart is dat er toch iets van paniek in Poetins uitspraken zit. En paniek duidt vaak op het feit dat je niet alles beheerst. Een kat in het nauw kan hele rare sprongen maken."

De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwde ook voor de Russische dreiging. Tijdens een ceremonie vanwege het 77-jarige bestaan van de krant Süddeutsche Zeitung zei zij 'dat alle woorden momenteel serieus moeten worden genomen en niet direct als 'bluf' kunnen worden weggezet', doelend op Poetins nucleaire retoriek.

Vrede in Europa kan volgens Merkel alleen tot stand komen met betrokkenheid van Rusland. "Zolang wij daar niet in slagen, is de Koude Oorlog ook niet echt voorbij", aldus de 68-jarige gepensioneerde politicus.