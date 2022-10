Sinds mobilisatie 200.000 Russen opgeroepen voor het leger

Bekijk ook: 'Hoe lang gaat de oorlog in Oekraïne nog duren?' Zes vragen aan correspondent Olaf Koens

"Is het gevaarlijk om je werk te doen?" Dit is één van de vragen die door jullie is ingestuurd voor onze correspondent Olaf Koens, die momenteel in Oekraïne aan het werk is. In deze video geeft hij antwoord op een aantal vragen.