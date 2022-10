Honderden mensen winnen jackpot in loterij, grote verbazing in Filipijnen

In de Filipijnen hebben honderden mensen de jackpot van omgerekend 3,5 miljoen euro gewonnen in een loterij. Het hoge aantal zorgt in het land voor grote verbazing en kritiek. De oppositieleider Koko Pimentel heeft opgeroepen tot een onderzoek naar de 'verdachte' resultaten.

"We moeten de integriteit van deze gokspellen handhaven en beschermen", zei Pimentel, toen hij opriep naar het onderzoek. Volgens lokale media hebben nog nooit zoveel mensen de hoofdprijs gewonnen. In totaal gaat het om 433 mensen. De jackpot van 3,5 miljoen euro zal dus onder dit aantal mensen worden verdeeld. Kans heel klein Het gaat om de loterij genaamd Grand Lotto. Deze loterij werkt als volgt: deelnemers selecteren zes nummers van 1 tot 55. De jackpot wordt gewonnen als alle zes geselecteerde nummers overeenkomen met de nummers die zijn getrokken door de loterij. De kans dat dit door honderden mensen wordt gedaan is nihil, zegt een expert tegen de Britse omroep BBC. 'De kans op zo'n grote groep winnaars is 1 gevolgd door 1224 nullen.' De winnende combinatie voor de jackpot van afgelopen weekend was een reeks getallen die allemaal deelbaar waren door negen. Geen onregelmatigheden De algemeen directeur van de Filipijnse overheidsinstantie PCSO, de belangrijke overheidsinstantie voor het inzamelen en verstrekken van fondsen, verdedigde het grote aantal winnaars zondag door te zeggen dat mensen in de Filipijnen de neiging hebben om op nummerreeksen te wedden. Hij benadrukte er geen onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij de loterij. In onderstaande Facebookpost zie je een van de honderden winnaars: