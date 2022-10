Dodental orkaan Ian opgelopen tot boven de honderd

Het dodental als gevolg van orkaan Ian in de Verenigde Staten is opgelopen tot boven de honderd. Veruit de meeste slachtoffers vielen in de staat Florida, waar volgens CNN 101 personen de natuurramp niet overleefden. Ook in de staat North Carolina vielen vier doden. Eerder eiste Ian drie levens in Cuba.

Reddingswerkers in Florida maken een tweede ronde langs zo'n 45.000 huizen in het getroffen gebied. Zij gingen vlak nadat Ian woensdag door de regio had geraasd zo snel mogelijk van deur tot deur, maar zullen nu uitvoeriger op zoek gaan naar overlevenden en slachtoffers. In totaal werden meer dan 1600 mensen gered, maakte de gouverneur van de staat Florida zondag bekend. Huizen zonder stroom Veel inwoners van de staat zitten nog steeds zonder stroom of schoon drinkwater. Gisteravond ging het nog om 491.000 huishoudens en bedrijven. Na de orkaan lag dat aantal een stuk hoger. Toen zaten 3,3 miljoen huishoudens en bedrijven in Florida zonder stroom. Verzekeraars schatten de schade die Ian heeft veroorzaakt op zeker 63 miljard dollar, omgerekend ruim 64 miljard euro. 'Ik ben alles kwijt, het is te erg': inwoners Fort Myers dakloos na orkaan Orkaan Ian liet een enorme ravage achter in Florida. Fort Myers was een van de zwaarst getroffen steden. "Ik probeer sterk te blijven. Ik ben alles wat ik had kwijt."