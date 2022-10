Gas eruit, water erin: dit zijn de gevolgen een week na explosies Nord Stream

"De impact op de gasprijs was mild", is de conclusie van Hieminga. Dat zal door hooggeplaatste Russen niet met gejuich zijn begroet, want onrust in Europa is vaak goed voor Poetin en zijn mannen. Maar vooralsnog raakt Poetin vooral zijn grip op de Europese gasmarkt kwijt. Hieminga: "Voor de oorlog kwam 40 procent van het Europese gas uit Rusland, dat is nu nog maar 8, of 9 procent."

Corrosie in de buizen?

Geen chaos dus op de markt door de explosies, maar de pijpen zelf zijn natuurlijk wel enorm beschadigd. De vraag is: zijn ze überhaupt nog te repareren, nu er mogelijk water in loopt en mensen zich zorgen maken over corrosie (roest) die in de buizen kan optreden?