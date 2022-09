Dode gemeld door orkaan Ian, tientallen vermist

Gevreesd wordt dat er meer mensen zijn omgekomen. De kustwacht is op zoek naar een boot met circa twintig Cubaanse migranten die tijdens de wervelstorm is verdwenen.

Ian trekt nu over de staat Florida als een tropische storm, maar kan boven de Atlantische Oceaan straks weer aan kracht winnen. De orkaan richtte eerder in het uiterste westen van Cuba veel schade aan en trok over de Golf van Mexico naar zuidwest Florida.

Op zoek naar slachtoffers

Daar kreeg de kust bij de steden Sarasota, Venice en Fort Myers de zwaarste klappen. Metershoge golven sloegen tegen de kust en zware regenval veroorzaakte overstromingen in grote gebieden. De wervelstorm sloeg boten op de kust en verwoestte panden en bruggen.