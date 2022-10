OM Canada eist 12 jaar cel tegen Nederlander Aydin C. in zaak-Amanda Todd

Volgens de aanklagers in Canada was C. degene die Todd online lastigviel. De officier las tijdens de rechtszaak meerdere berichten voor die de Nederlander naar Todd zou hebben gestuurd.

Todd plaatste op 7 september 2012 een negen minuten durende video op YouTube waarin ze op briefjes zette hoe pesterijen haar leven tot een hel maakten. De video ging viral en maakte haar zaak wereldnieuws. Een maand later maakte ze een einde aan haar leven.

Straf in Nederland uitzitten

Nederland leverde C. in 2020 uit aan Canada, waar een jury hem schuldig achtte. De rechtbank in New Westminster zou eigenlijk enkele weken geleden al een strafmaat bepalen, maar dat ging toen niet door omdat een aanklager het coronavirus had opgelopen. Aydin C., die in 2018 in Nederland al veroordeeld werd voor digitale stalking en afpersing, pleitte 'niet schuldig' in de zaak.

Volgens justitie zou hij geen interesse tonen om zijn gedrag te verbeteren. Er is volgens de aanklager 'een groot risico' dat hij opnieuw in de fout gaat. Om kinderen te beschermen moet hij achter slot en grendel, stelt de aanklager.