Stamleider voor ingenieur: Afghanistan en VS ruilen gevangenen

In 2005 werd de man in de VS opgepakt voor het smokkelen van 50 miljoen dollar aan heroïne. Hij werd veroordeeld tot levenslang. Volgens Afghaanse staatsmedia was Noorzai een van de laatste Afghanen die vastzaten in het militaire detentiekamp Guantánamo Bay.

Civiel ingenieur

Frerichs, een veteraan van de Amerikaanse marine, werkte volgens de VS in Afghanistan als civiel ingenieur aan bouwprojecten toen hij in februari 2020 werd ontvoerd. De VS hebben lang aangedrongen op zijn vrijlating, ook nadat de Taliban in augustus 2021 de macht in Afghanistan grepen en de Amerikaanse troepen het land verlieten.