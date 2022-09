Oekraïne: Russische aanval op kerncentrale in zuiden

'Heel de wereld in gevaar'

Rusland heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Mykolajiv is in de recente week meermaals het doelwit geweest van Russische raketaanvallen.

"Rusland brengt heel de wereld in gevaar", zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski via Telegram. "De indringers wilden opnieuw schieten, maar ze waren vergeten wat een kerncentrale is." Volgens Zelenski moet er een einde aan worden gemaakt "voordat het te laat is".

Zaporizja

De kerncentrale van Zaporizja, ongeveer 250 kilometer verderop, werd eerder deze maand na herhaalde beschietingen uitgeschakeld. Oekraïne en Rusland gaven elkaar de schuld van de aanvallen.