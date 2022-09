Rusland dreigt: 'Stuur geen raketten met nog groter bereik, we slaan terug'

Zij deed dit in reactie op de hernieuwde oproep van Oekraïne aan de regering in Washington om raketten met een bereik tot 300 kilometer te leveren, om die bijvoorbeeld te gebruiken om de ​​recent gebouwde brug te raken die het Krim-schiereiland met Rusland verbindt. De VS hebben dat tot nu toe geweigerd omdat daarmee ook doelen in Rusland zouden kunnen worden getroffen en de Amerikanen daarmee de oorlog in kunnen worden getrokken.

Nu raketten tot 70 kilometer

"In zo'n geval zullen we gedwongen zijn te reageren met alle mogelijke middelen", dreigde de Russische woordvoerder. De Amerikanen en enkele Europese landen hebben Oekraïne al wel raketten met een bereik tot 70 kilometer geleverd, wat volgens analisten heeft bijgedragen aan een succesvol tegenoffensief.

Oekraïne heroverde de afgelopen weken al tientallen dorpen en steden in het oosten van het land. In onderstaande video leggen we met oud-commandant Mart de Kruif uit hoe dat kan: