Ruim 320.000 euro opgehaald voor tiener die haar verkrachter doodde

Pieper liep twee jaar geleden thuis weg, ze was op de vlucht omdat het thuis niet meer veilig voor haar zou zijn. Ze sliep, in haar zoektocht naar onderdak, in de gang van een appartementencomplex. Daar ontmoette ze uiteindelijk een man die haar in huis nam. Ze kregen een relatie.

'Overmand door woede'

Maar volgens Lewis begonnen toen de problemen: hij zou haar op verschillende datingwebsites hebben gezet, waarna ze onder dwang betaalde seks moest hebben met verschillende mannen. Ze werd door zeker zeven mannen verkracht. Dat gebeurde ook in de nacht van 31 mei 2020. Ze werd door haar loverboy gedwongen naar het appartement van de 38-jarige Zachary Brooks te gaan. Hij zou haar daar hebben gedrogeerd en meerdere keren seksueel hebben misbruikt. Toen hij daarna in slaap viel, werd ze, zoals ze vandaag zelf vertelde, 'overmand door woede'.

Ze stak Brooks 37 keer met een mes dat op het nachtkastje lag. Hij overleed aan zijn verwondingen. Lewis vluchtte weg, maar werd niet veel later aangehouden en gisteren dus veroordeeld.