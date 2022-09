Rechts wint verkiezingen in Zweden: premier geeft nederlaag toe

Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar Andersson, die vorig jaar de eerste vrouwelijke premier van Zweden werd, zei dat uit de voorlopige resultaten blijkt dat het rechtse blok heeft gewonnen. "Ik zal daarom morgen de parlementsleider vragen om uit mijn functie te worden ontheven."

'Snel een nieuwe regering'

Andersson gaf aan dat het aftreden als premier een 'kwestie van respect voor het Zweedse volk en voor de Zweedse democratie' is, schrijft de Zweedse omroep Sveriges Television. "Het is belangrijk dat Zweden zo snel mogelijk een nieuwe regering kan krijgen, gezien de oorlog in onze directe omgeving en de economische crisis."