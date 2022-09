Tiener die haar verkrachter doodde, moet nabestaanden 150.000 dollar betalen

Dat gebeurde ook in de nacht van 31 mei 2020. Ze werd door haar loverboy gedwongen naar het appartement van de 38-jarige Zachary Brooks te gaan. Hij zou haar daar hebben gedrogeerd en meerdere keren seksueel hebben misbruikt. Toen hij daarna in slaap viel, werd ze, zoals ze vandaag zelf vertelde, 'overmand door woede'.

Ze stak Brooks 37 keer met een mes dat op het nachtkastje lag. Hij overleed aan zijn verwondingen. Lewis vluchtte weg, maar werd niet veel later aangehouden.

Geen twijfels over Lewis' verhaal

De aanklagers twijfelen niet aan het verhaal van Lewis, vertelden ze in de rechtbank. En in een gerechtelijk document staat ook dat er bewijs is dat haar verhaal ondersteunt. Desondanks werd Lewis dus veroordeeld tot twintig jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechter noemde de proeftijd die aan de straf werd gekoppeld 'een tweede kans' voor de tiener. Aan de schadevergoeding kon hij niets veranderen, 'zo is de wet nou eenmaal'.

Er is veel ophef om de straf. Veel mensen vinden dat Lewis had moeten worden vrijgesproken. Daarnaast staat het verhaal van het meisje niet op zichzelf: The Washington Post schrijft dat in het hele land tieners vastzitten met dergelijke verhalen.