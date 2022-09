VN: aanpak klimaatverandering gaat verkeerde kant op

"Het punt is dat dat tijdelijk was", zegt klimaatexpert Bart Verheggen. "Tijdens de coronapandemie golden er maatregelen die als neveneffect hadden dat de broeikasuitstoot tijdelijk wat lager was. Maar dat veert nu allemaal weer terug naar de niveaus van voor corona."

Kantelpunten

De afgelopen zeven jaar waren de warmste jaren die ooit zijn waargenomen en er bestaat een kans van 48 procent dat in zeker een van de komende vijf jaar een gemiddelde temperatuur wordt bereikt die 1,5 graden hoger ligt dan de gemiddelde temperatuur tussen 1850 en 1900.

Volgens het rapport kan niet worden uitgesloten dat de staat van het klimaat bepaalde 'kantelpunten' bereikt.

Hittegolven, droogtes en overstromingen

"Overstromingen, droogtes, hittegolven, extreme stormen en natuurbranden worden steeds erger", zegt VN-baas António Guterres in een reactie op het rapport. "Een alarmerende hoeveelheid records wordt verbroken. Hittegolven in Europa. Kolossale overstromingen in Pakistan. Voortdurende, ernstige droogte in China, de Hoorn van Afrika en de Verenigde Staten. Er is niets natuurlijks aan de nieuwe schaal waarop deze rampen gebeuren. Het is de prijs die we betalen voor de verslaving van de mensheid aan fossiele brandstof."