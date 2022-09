Kerncentrale Zaporizja volledig stilgelegd, geen stroom in nabijgelegen stad

Vrijdag meldde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) al dat de situatie in de nabijgelegen stad Enerhodar steeds hachelijker werd.

Oproep om gebied te verlaten

De stroom in Enerhodar is uitgevallen door aanhoudende beschietingen. Daardoor werd het veilig functioneren van de kerncentrale volgens de IAEA bemoeilijkt, onder meer omdat veiligheidssystemen die als backup dienen niet meer werken. Ook water- en rioleringssystemen in Enerhodar werken niet meer.