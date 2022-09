Zelenski vol vertrouwen na terreinwinst: 'Zo zie ik het Russische leger graag'

De stap is volgens Rusland strategisch omdat het nodig is voor de 'bevrijding van de Donbas', bestaande uit de regio's Donetsk en Loehansk. In Donetsk wordt momenteel hevig gevochten.

Noorden van Donetsk

De pro-Russische separatistenleider in het gebied zegt dat de situatie in de stad Lyman 'erg moeilijk' is en dat er ook wordt gevochten op andere plekken, vooral in het noorden van Donetsk.