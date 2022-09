Oekraïne slaat terug, en hard ook: 'Dit is echt een extreem grote verandering'

Zandee geeft aan dat de huidige gang van zaken die moraal alleen maar verder onder druk zet. Dat ziet Osinga ook, al blijft de vraag of de Russen zich kunnen herpakken. "Ze gaan ongetwijfeld tegenaanvallen doen."

Al plannen voor 2023

De komende periode wordt daarom zeer interessant. "Voor de Russen ligt het gevaar op de loer dat ze worden overrompeld, dat strijdkrachten het vertrouwen verliezen en vluchten of zich overgeven. Het hangt af van hoe goed ze zijn georganiseerd en hoe sterk het leiderschap is."

Toch is een snelle overwinning voor Oekraïne allerminst zeker. Sterker nog: beleidsbepalers in het Oekraïense leger hebben al plannen gemaakt voor aanvallen in 2023, weet Osinga. "Er is ook nog maar een periode van 6 tot 8 weken dat de weersomstandigheden goed genoeg zijn om snel terreinwinst te boeken. Dat kan daarna nog wel, maar langzamer."

Ondertussen groeit de onvrede binnen het Russische leger. "Zelfs degenen die de oorlog steunen zijn de leugens nogal zat", zegt onderzoek Bob Deen van het Clingendael Instituut. Op Russische zenders werd melding gemaakt dat er geen Oekraïners in het plaatsje Koepjansk zouden zijn binnengedrongen. Dat schoot bij veel Russen in het verkeerde keelgat, zo zie je in het bericht hieronder.