Braziliaanse vrouw bevallen van tweeling met verschillende vaders

De moeder herinnerde zich dat ze op de dag dat ze met de vader seks had gehad, ook seks had gehad met een andere man. Ze benaderde hem voor een DNA-test en die was positief bij de andere baby.

Verder onderzoek

"Dit is uiterst zeldzaam en gebeurt slechts één op een miljoen keer", vertelt arts Franco. "Ik had nooit gedacht dat ik dit in mijn leven zou meemaken." Franco onderzoekt de tweeling nu verder met geneeskundestudenten. Op dit moment zijn de kinderen hartstikke gezond.