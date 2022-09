Zes van de tien doden bij steekpartij Canada hebben dezelfde achternaam

Verdachte nog altijd spoorloos

De klopjacht op één van de twee daders van de steekpartijen is in volle gang. Tot nu toe ontbreekt ieder spoor van Myles Sanderson. De 31-jarige broer van Myles, Damien, was ook verdachte in de zaak. Maar hij werd maandag dood gevonden met verwondingen die hij niet zelf zou hebben toegebracht. Mogelijk is hij door zijn broer Myles vermoord.

De politie deed gisteren een waarschuwing uit naar alle Canadezen: "Aangezien zijn verblijfplaats onbekend blijft, dringen we er bij het publiek op aan passende voorzorgsmaatregelen te nemen." Het is nog niet duidelijk waarom de steekpartijen plaatsvonden.