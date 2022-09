Neergestorte privéjet vloog mogelijk uren stuurloos van Spanje naar Letland

"Vrij kort na het opstijgen zouden er problemen met de luchtbehandeling in het vliegtuig zijn gerapporteerd. Vanaf Noord-Spanje zou er al geen contact meer zijn geweest met de piloot. Als je dit bij elkaar optelt, dan kan dat erop wijzen dat er geen zuurstof meer was in het vliegtuig."

Je hebt maar 30 seconden

Melkert legt uit hoe dat kan: "Zo'n vliegtuigje stijgt snel op en komt dan in een hogere luchtlaag terecht. De lucht is daar heel ijl. Dat is lekker, want dan heb je minder luchtweerstand en vlieg je dus zuiniger. Maar hierdoor moet je wel goede luchtbehandeling in het vliegtuig zelf hebben, zodat je genoeg zuurstof krijgt. Als je hier problemen mee hebt, en je dus blootgesteld wordt aan die ijle lucht, kun je binnen 30 seconden bewusteloos raken."

Piloten worden getraind op dit soort situaties, toch is het probleem lastig te herkennen. "Je nagels en lippen worden blauw, maar als het heel snel gaat, dan heb je gewoon geen tijd meer om te handelen. Daarnaast bestaan er rapporten waarin staat dat je je juist heel euforisch gaat voelen bij dergelijke zuurstoftekorten."