65 miljard euro inflatiesteun voor Duitsers: 'We zullen niemand overslaan'

Er is ook gesproken over een opvolgregeling voor goedkoop openbaar vervoer. Vorige week liep een tijdelijk ov-ticket van 9 euro per maand in Duitsland namelijk af. Maar vanwege de populariteit van het goedkope ticket voor regionaal en lokaal openbaar vervoer gingen er veel stemmen op om die regeling te verlengen.

Goedkoop met ov

Door mensen meer met het ov te laten reizen, wordt de auto veel minder vaak gepakt, wat scheelt in het brandstofverbruik en ook beter is voor het milieu. De deelstaten moeten in deze regeling nog wel akkoord gaan.