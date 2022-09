Russische topman Lukoil overleden, mogelijk na val uit ziekenhuisraam

Ook Russische media maken melding van de dood van Maganov. Sommige daarvan zeggen dat hij zelf is gesprongen. Het gaat om hetzelfde ziekenhuis waar de voormalige en laatste leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, eerder deze week overleed. De autoriteiten zijn ter plaatse om onderzoek te doen, meldt persbureau Interfax.

Tweede man van Lukoil

De oliemagnaat zou zijn gevallen van de zesde verdieping van het Central Clinical Hospital in Moskou. De Moscow Times meldt dat dit het ziekenhuis is dat bekendstaat om het behandelen van de elite uit de politiek en het bedrijfsleven.

"Wat er is gebeurd, blijft onduidelijk, maar op social media wordt al snel het verband gelegd tussen zijn dood en de oorlog in Oekraïne. Sommige Kremlincritici vinden het op zijn zachtst gezegd verdacht", zegt correspondent Eva Hartog. "Lukoil is maar één van het handjevol Russische bedrijven dat openlijk kritiek uitte op de oorlog in Oekraïne. Critici zien een verband tussen die twee zaken."

"Russische staatsmedia reageren indirect op die verdachtmakingen door met het bericht naar buiten te komen dat het om zelfmoord gaat. Wat er ook is gebeurd, voor veel Russen zal dit een afschrikwekkende werking hebben en de zoveelste waarschuwing om vooral niet af te wijken van het Kremlin."