Dolfijn Mosa (7) na verkoop aan Saoedi-Arabië overleden

De 7-jarige Curaçaose dolfijn Mosa, die in juni werd verkocht aan een aquarium in Saoedi-Arabië, is overleden. Dat heeft het Curaçao Sea Aquarium Park bekendgemaakt. De dolfijn zou met hoge snelheid tegen de wand van een bassin zijn gebotst.

Die botsing veroorzaakte interne bloedingen, waarbij ook bloed in de longen van de dolfijn terecht zou zijn gekomen. Dat overleefde Mosa niet, schrijft het aquarium in de Curaçaose krant Amigoe. 'Gruwelijke vorm van mishandeling' Dierenrechtenorganisatie Animal Rights laat weten geschokt te zijn door het nieuws. "Maar niet verbaasd", schrijft Anna Krijger in een bericht op de website van de organisatie. "Het houden van zulke grote en intelligente dieren in kleine bassins is een gruwelijke vorm van mishandeling." Animal Rights gaat er vanuit dat Mosa zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt. "Het komt vaker voor dat dolfijnen onder deze omstandigheden automutileren of zichzelf van het leven beroven." Lees ook: Dolfijnen toch van Curaçao naar 'betonnen aquarium met chloor' in Saoedi-Arabië Er was veel ophef over de verkoop van Mosa en vier andere dolfijnen afgelopen juni. Het Curaçao Sea Aquarium Park moest afstand doen van de dieren vanwege de slechte financiële situatie waarin het verkeerde als gevolg van de coronapandemie. Ook was de populatie dolfijnen te groot geworden volgens de organisatie. Slechte leefomstandigheden De dieren hadden echter voor hun verhuizing volgens Animal Rights nog een 'relatief natuurgetrouw bestaan' op Curaçao, maar in het Fakieh Aquarium in het Saoedische Djedda zouden de leefomstandigheden veel slechter zijn. Lees ook: Flessenmelk en ploegendiensten: Thaise vrijwilligers redden babydolfijn Paradon Zo zouden de bassins veel te klein zijn en zouden dolfijnen die eerder in het aquarium verbleven 'allemaal vroegtijdig en onder twijfelachtige omstandigheden zijn gestorven'. Loopt nog een rechtszaak Ondanks dat de dolfijnen al zijn verhuisd, loopt er nog een rechtszaak die is aangespannen door Animal Rights om te zorgen dat de vier andere dolfijnen zo snel mogelijk terugkomen. Op 7 september zal de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden.