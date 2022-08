Tweede verdachte opgepakt voor moord meisje (9) in Liverpool

Deze man was op de vlucht voor een schutter en vluchtte het huis van Olivia in, nadat haar moeder (46) de deur had geopend om te kijken wat er buiten aan de hand was. Er was toen al geschoten.

Bendeoorlog

De man drong ondanks verzet van de vrouw het huis binnen. De schutter achtervolgde hem en loste meerdere schoten, waarvan één zowel moeder als dochter raakte. De vrouw had ook geprobeerd de schutter buiten de deur te houden.

Het doelwit en de schutter waren mogelijk verwikkeld in een bendeoorlog. De neergeschoten man (35) is een veroordeelde inbreker. Hij werd dinsdag opgepakt vanwege het schenden van de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating uit de gevangenis.