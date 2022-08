Scholenkoepel in Amerika past regel aan: scholieren mogen geslagen worden

The Washington Post schrijft dat de Verenigde Naties dergelijke straffen beschouwen als een schending van de mensenrechten. Zij dringen er dan ook op aan om deze corrigerende tikken te verbieden. Het is wettelijk gezien echter nog gewoon toegestaan in negentien Amerikaanse staten. Scholenkoepels besluiten vervolgens zelf of ze de straffen ook daadwerkelijk weer invoeren.