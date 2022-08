Spionage voorkomen: simkaart moet uit telefoon van militairen op NAVO-missie

NAVO-aanwezigheid aan de oostgrens

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) is een bondgenootschap tussen dertig landen. De organisatie werd na de Tweede Wereld opgericht vanwege dreiging van de Sovjet-Unie. Aangesloten landen hebben besloten elkaar te helpen als zij worden aangevallen. Mogelijke uitbreiding van de NAVO was voor Rusland reden om Oekraïne, dat geen lid is, binnen te vallen.

Nederland is al vijf jaar betrokken bij de NAVO-aanwezigheid aan de oostflank van Europa. Sinds 2017 zijn enkele honderden Nederlandse militairen gestationeerd in Litouwen. De NAVO-missie was de afgelopen jaren ook actief in Estland, Letland en Polen, met in totaal ongeveer vijfduizend militairen.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de NAVO-aanwezigheid uitgebreid. Zo'n 40.000 militairen zijn nu aanwezig in acht Oost-Europese landen die grenzen aan Rusland, Belarus en Oekraïne. Nederland zit naast Litouwen ook in Slowakije en Roemenië. In totaal levert ons land ongeveer 650 militairen.