Amerikanen krijgen duizenden dollars korting op studieschuld

Dat heeft het Witte Huis zojuist bekendgemaakt. Volgens de regering-Biden zijn de studieschulden 'een aanzienlijke last voor de Amerikaanse middenklasse'. Meer dan 45 miljoen Amerikanen hebben in totaal voor 1,6 biljoen dollar aan schulden. Dat is omgerekend ongeveer hetzelfde bedrag in euro's.

'Besluit is oneerlijk'

Het ingrijpende plan leidt tot wisselende reacties. Aan de ene kant zijn mensen teleurgesteld dat er niet meer geld wordt kwijtgescholden in deze financieel zware tijden. Maar aan de andere kant vinden Amerikanen die er juist alles aan hebben gedaan om hun schuld af te lossen, het besluit oneerlijk.

Toch voert Biden zijn besluit door, dat in lijn is met zijn campagnebelofte om grote hervormingen door te voeren in het Amerikaanse systeem van studieleningen. Hij noemt het 'ademruimte voor werkenden en gezinnen uit de middenklasse'.