Man schiet meisje (9) dood in Liverpool, ook man en vrouw gewond

Het kind werd in kritieke toestand met een schotwond in haar borst naar het ziekenhuis gebracht, maar medische hulp mocht niet meer baten. De twee gewonden worden in het ziekenhuis behandeld. Er is nog geen verdachte aangehouden.

Rond 22.00 uur

Het gebeurde gisteravond in de wijk Dovecot. Agenten rukten uit nadat ze rond 22.00 uur meldingen kregen over een onbekende man die in een huis schoten had gelost. Er is niks bekendgemaakt over een mogelijk motief.