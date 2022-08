Waarom niemand omkijkt naar de oorlog in Tigray: 'Misschien door hun huidskleur'

Cordaid: 'Meer aandacht is nodig'

"De situatie is schrijnend, er is geen oplossing op korte termijn en er is zeker een stuk minder aandacht voor." Ook bij hulporganisatie Cordaid onderschrijven ze de visie van Ghebreyesus dat de aandacht voor de crisissituatie in Tigray ontbreekt. "Er is gewoon amper iets te eten, mensen kunnen ook nergens heen."

Steven Lanting is woordvoerder van Cordaid en zegt dat miljoenen mensen geen baan meer hebben, en dus ook niets meer te doen hebben. Of het gebrek aan aandacht zijn oorsprong vindt in racisme weet Lanting niet. Al ziet hij ook dat er voor de situatie in Oekraïne vanuit het Westen een stuk meer aandacht is.

Nederland doet wel wat, zegt Lanting. "Het ministerie investeert onder meer via ons in humanitaire hulp, maar dit conflict vraagt om meer dan dat. Het vraagt om bemiddeling, politieke inmenging zodat de Ethiopische overheid dit niet verder laat escaleren. Het is echt heel erg zorgwekkend."

Lanting begrijpt de aandacht voor Oekraïne, maar ziet net als Ghebreyesus de situatie in Tigray verslechteren. Meer aandacht is simpelweg nodig. "Mensen hebben amper eten, dan gaat je leven gewoon niet zo lang meer duren."