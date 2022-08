Spider-Man Tom Holland stopt met sociale media om mentale gezondheid

In de video van de Spider-Manacteur verwijst Holland ook naar zelfhulpapps. "Hulp vragen is niet iets waar je beschaamd over zou moeten zijn, maar het is gemakkelijker gezegd dan gedaan", zegt de acteur. "Hopelijk kunnen deze apps je eerste stap zijn om gelukkiger en gezonder te zijn."

Film enorm populair

De Marvel-film 'Spider-Man: No Way Home', die in december 2021 uitkwam, was een groot succes in de bioscopen wereldwijd. In Nederland ging in april de miljoenste bezoeker naar de film, waarmee het de populairste Spider-Manfilm ooit was in ons land. Internationaal werd het de best bezochte film van 2021 en bracht het meer dan 1 miljard dollar op.