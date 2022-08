Golfclubs mogen blijven sproeien in Frankrijk: klimaatactivisten vullen holes met cement

Het is in Frankrijk, net als in de rest van Europa, enorm droog. De maand juli ging in Frankrijk zelfs de boeken in als droogste maand ooit sinds het begin van de metingen in 1958. In meer dan honderd gemeenten komt daarom geen water meer uit de kraan en moet er geleefd worden uit plastic waterflessen.

Het leidt tot felle discussies in het land: want wie mag nog wel water tappen en wie niet?