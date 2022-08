7 gewonden bij schietpartij Jeruzalem, mogelijk terrorisme

Het is de laatste maanden onrustig in de regio. In Israël vielen sinds maart negentien doden bij aanvallen. Meer dan vijftig Palestijnen werden de afgelopen maanden gedood bij Israëlische operaties in de Westelijke Jordaanoever.

Wapenstilstand

Vorige week bestookte Israël en de Islamitische Jihad elkaar met raketten van en naar Gaza. Daarbij vielen minstens 49 Palestijnse doden. Het geweld hield zondag op, toen een wapenstilstand werd bemiddeld door Egypte.