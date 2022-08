Schrijver Salman Rushdie praat weer, maar raakt mogelijk oog kwijt

Matar werd zaterdag aangeklaagd om mishandeling en poging tot doodslag. Hij zegt onschuldig te zijn. Over het motief achter de steekpartij is nog niets duidelijk. De man zou zich eerder positief hebben uitgelaten over het islamitisch extremisme.

Steunde extremisme

De verdachte die vlak na het steekincident werd opgepakt, woonde sinds kort in Fairview in de staat New Jersey. Op sociale media zou Hadi Matar volgens de eerste bevindingen van het politieonderzoek extremisme steunen, en ook de Iraanse Revolutionaire Garde. Een directe link tussen de verdachte en het militaire elitekorps van Iran is niet bekend.

De vader van de verdachte zou uit Libanon komen, dat zegt de burgemeester van de Zuid-Libanese plaats Yaroun. Matars ouders zijn volgens hem op een gegeven moment naar de Verenigde Staten verhuisd. De verdachte is in Californië geboren en zou ook in de VS zijn opgegroeid.